حملة لتنظيف شاطىء صيدا في اليوم العالمي للبيئة

نظمت جمعية "إنسان للبيئة والتنمية" HEAD، برعاية وزارة البيئة وبالتعاون مع وزارة السياحة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة - مكتب غرب أسيا، حملة تنظيف شاطىء صيدا تحت شعار "حملة تنظيف البحر المتوسط من شاطىء جبيل إلى كورنيش صيدا البحري"، بالتعاون مع البلدية لمناسبة يوم البيئة العالمي، وتجمع زهاء 250 من المتطوعين والمتطوعات من جمعيات أهلية واجتماعية وهيئات من المجتمع المدني الصيداوي وعائلات وأفراد وهيئات صحية وإسعاف في منطقة صيدا، بمشاركة في افتتاح الحملة ممثل جمعية Head غسان دالي بلطة، رئيس "حزب الخضر" فادي أبي علام وعضو المجلس البلدي في صيدا محمد البابا وفاعليات.

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