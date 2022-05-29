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لبنان

لمدّة شهرين.. تدابير سير في محلة طريق الشام

Lebanon 24
29-05-2022 | 07:27
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صــــدر عـــن المديريــة العامــة لقـوى الامــــن الداخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامة البـــــلاغ التالــــي:
بناءً على قرار محافظ مدينة بيروت، ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال حفريات لصيانة البُنى التحتيّة في محلّة طريق الشّام، ابتداءً من "نزلة فلافل صهيون" وصولاً إلى "جسر فؤاد شهاب"، وذلك اعتباراً من السّاعة 7:00 من يوم الإثنين 30-5-2022، ولمدّة شهرَين تقريباً.
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لذلك، سيتم خلال الفترة المذكورة منع وقوف ومرور الآليات على طول المسلك، وإجراء تحويلات إلى الطرقات الفرعية المجاورة وفقاً لما يلي:

تحويل السّير القادم من السّوديكو ونفق بشارة الخوري يميناً باتجاه شارع مطرانية السّريان لقاصدي منطقتَي الأشرفية ووسط بيروت، أو يساراً نحو شارع فؤاد شهاب للالتفاف والعودة إلى تقاطع بشارة الخوري.
يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.  
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