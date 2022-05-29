اليكم أسماء الأطباء المنتخبين لعضويّة مجلس نقابة الأطباء

أقفلت صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس نقابة الأطباء في لبنان، وقد بلغ عدد المقترعين 2417 مقترعًا.وأتت النتائج على الشكل التالي:

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غنوة خليل الدقدوقي 1190 صوتًايوسف بخاش 1046 صوتًا،سعد علي أبو همين 999 صوتًا،سهل شكرالله شمندي 987 صوتًا،تغريد حسن حاج علي 905 أصوات،ساري حاتم عبدالله 862 صوتامحمود عباس الموسوي 856 صوتًا،رفيق علي سلوم 836 صوتًا،الان نبيه خلف 830 صوتا،جعفر فضل عباس 828 صوتا،بول جورج معربس 819 صوتًا،داني أنطانيس الحامض 814 صوتا،جورج جوزيف يارد 772 صوتا،فيليب جورج يونس 772 صوتا،حبيب جرجس حزقيال 745 صوتا،جورج عزيز الهبر 681 صوتا.