Advertisement

لبنان

قاووق: البلد لا يحكم إلا بالتوافق والإصرار على التحريض جريمة إنسانية ووطنية

Lebanon 24
29-05-2022 | 08:40
A-
A+
Doc-P-957152-637894351766802590.png
Doc-P-957152-637894351766802590.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شدد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق على أنه "من المسلمات والبديهيات الوطنية أن البلد لا يحكم إلا بالتوافق لا بالأكثرية، وأن التوازنات الداخلية الوطنية هي أكثر تعقيدا من أن يعمل أي طرف على إقصاء أو تهميش أو إلغاء أحد، وأن إنقاذ البلد يعني التوافق الوطني والتعاون من أجل مساعدة بعضنا البعض".
Advertisement

وخلال احتفال تأبيني أقامه "حزب الله" ليوسف جواد عواضة والد شهيد الحزب محمود عواضة في حسينية بلدة شيحين الجنوبية، رأى الشيخ قاووق أن "الإصرار على التحريض ورفض التوافق هو جريمة إنسانية وأخلاقية ووطنية"، مشيرا إلى أن حزب الله بعد الانتخابات النيابية، "مد اليد لجميع المخلصين في الوطن، وهناك نواب جدد نجحوا في الانتخابات وليسوا مرتبطين بالسفارات، وقد وضعنا يدنا بأيديهم على قاعدة التوافق والتعاون لإنقاذ البلد، وسنكمل بعد انتخابات رئاسة المجلس للاسراع بتشكيل حكومة تضمن أولوية العمل على إنقاذ البلد وتخفيف معاناة اللبنانيين".

ولفت الشيخ قاووق إلى أن "هناك من لا يريد أن يسمع لأوجاع اللبنانيين، وإنما يريد أن يمعن في أذيتهم من أجل الاستثمار السياسي، والمسؤول الأول عن التوظيف السياسي لأوجاع اللبنانيين هو النظام السعودي، الذي يمول التحريض والإعلام والسياسيين الذين يرفضون أولوية إنقاذ البلد وتخفيف المعاناة المعيشية والحياتية، ويرفضون التوافق".

واعتبر أن "السياسة السعودية اليوم تشكل عقبة حقيقية أمام التوافق الوطني، وتهديدا مباشرا للسلم الأهلي، لأن السعودية تمول التحريض، وقد طلبت بعد الانتخابات من أتباعها وأدواتها الاستمرار في حملة التحريض على المقاومة، ورفض التوافق بين اللبنانيين، والأسوأ أن السياسة السعودية بالتقارب مع الكيان الإسرائيلي تشكل تهديدا حقيقيا للأمن القومي في لبنان وفلسطين المحتلة".


المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:24 | 2022-05-29
11:16 | 2022-05-29
10:05 | 2022-05-29
10:00 | 2022-05-29
09:50 | 2022-05-29
09:40 | 2022-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website