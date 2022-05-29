Advertisement

لبنان

بوشكيان أمام رابطة مخاتير زحلة: كل مواطن خفير

Lebanon 24
29-05-2022 | 09:10
A-
A+
Doc-P-957158-637894366724867114.png
Doc-P-957158-637894366724867114.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان وفدا من رابطة مخاتير زحلة وقضائها، مهنئا بفوزه بالانتخابات النيابية في زحلة.

وجرى خلال اللقاء عرض حاجات أهل القضاء والمدينة، لا سيما على صعيد تجهيز البنى التحتية والخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وصيانة الطرق وانارتها وتنظيف المجاري الصحية وقنوات المياه وتجميع ولم النفايات وتشغيل المحطات.
Advertisement

وتوافقوا على ضرورة المتابعة مع المحافظ ورؤساء البلديات والمصالح الاقليمية التابعة للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة المتمركزة في القضاء.

وأعلن بوشكيان أنه يتولى المتابعة مع المسؤولين الحكوميين في الوزارات المعنية ومع رؤساء الأجهزة الأمنية حيث يقتضي الأمر.

وأضاف: "تنمية زحلة تتطلب منا جميعا أن يكون كل مواطن صالح خفيرا ويخضع نفسه للرقابة الذاتية، ويتدخل حيث يمكن للمحافظة على السلامة البيئية وشروط السلامة العامة".

ودعا إلى "المحافظة على نظافة مجرى وضفاف نهر الليطاني وعدم القيام بأي عمل يؤدي إلى تلوثه، والإفادة عن المخالفين".

وأوضح أن "فرق عمل الوزارة تقوم بعملها التفتيشي والرقابي والتوجيهي والتوعوي والردعي".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:24 | 2022-05-29
11:16 | 2022-05-29
10:05 | 2022-05-29
10:00 | 2022-05-29
09:50 | 2022-05-29
09:40 | 2022-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website