المرتضى: انتخاب الرئيس بري بعد غد استجابة لدواعي المصلحة الوطنية

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غرد وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "انتخاب الرئيس بري بعد غد يمثل احتراما لإرادة أكثرية اللبنانيين من كل المناطق، واستجابة لدواعي المصلحة الوطنية لما يختزن من خبرة برلمانية واسعة وقدرة على اجتراح الحلول في أحلك الأزمات، ولدوره الجامع بين الأطياف".