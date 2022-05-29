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لبنان

في منطقة الكرنتينا.. العثور على رجل مسنّ تائه

Lebanon 24
29-05-2022 | 08:56
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه بتاريخ 28-5-2022 وحوالي الساعة التاسعة والنصف ليلاً وأثناء قيام عناصر من فوج حرس بيروت بدورية في منطقة الحمراء طلب ثلاثة أشخاص كانوا في المكان من عناصر الدورية مساعدتهم في البحث عن أحد أقاربهم من آل غلاييني كان قد فقد أثره في المنطقة وهو رجل مسنّ يبلغ من العمر 92 عاماً، على الفور تم تعميم صورته لدى باقي الدوريات المنتشرة في عدد من شوارع العاصمة وبدأت عملية البحث عنه وبعد فترة وجيزة وتحديداً حوالي الساعة 12 منتصف الليل وجد عناصر الدورية الرجل المسنّ وكانت آثار الدماء تغطي بعضاً من وجهه وتظهر عليه علامات الارهاق الشديد وقد تبين أنه أصيب اصابة طفيفة جراء سقوطه على الأرض قبل العثور عليه، على الفور تم تقديم المساعدة اللازمه له ليصار بعدها الى تسليمه لأحد أبنائه عند تقاطع منطقة النهر، حيث أثنت عائلته على عمل رجال فوج الحرس و سرعة تلبيتهم نداء الاستغاثة الأمر الذي ساعد في ايجاد والدهم قبل أن يحصل ما لاتحمد عقباه ، وبعد الاطمئنان عليه غادرت الدورية المكان وأكملت مهمتها. 
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