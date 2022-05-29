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لبنان
مشيخة العقل والمجلس المذهبي: ندعو العالم لوضع حد لانتهاك المقدسات
Lebanon 24
29-05-2022
|
09:50
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صدر عن المكتب الاعلامي في مشيخة العقل والمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز البيان الآتي:
"لم يعد غريبا على العدو الإسرائيلي ما يمارسه من اعتداءات على الشعب الفلسطيني وأرضه ومن انتهاكات للمقدسات ولكل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وآخرها اليوم ما يجري من أعمال مدانة في القدس وحرم المسجد الأقصى، بل المستغرب والمؤسف جدا استمرار هذا الصمت العالمي المريب، الذي يمنح الاحتلال صك سماح بمواصلة أعماله الاجرامية واعتداءاته المتكررة".
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أضاف: "وفي ضوء ذلك يبقى الرهان الوحيد قائما على وعي الشعب الفلسطيني ونضاله ومقاومته ووحدته وصموده، الذي لولاه لطويت قضية فلسطين منذ زمن بعيد".
وختم البيان: "إننا بمقدار ما ندين انتهاك المسجد الأقصى والاعتداء الاسرائيلي على اهالي القدس والشعب الفلسطيني بقدر ما ندعو العالم الى وضع حد لمثل هذه الممارسات الهمجية والتي لن تزيد الفلسطينيين الا تعلقا بأرضهم واصرارا على استعادة الحق السليب".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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