23
o
بيروت
29
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
28
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الصحافة اللبنانية ودعت راجح الخوري بمأتم رسمي وشعبي
Lebanon 24
29-05-2022
|
11:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
ودعت الصحافة اللبنانية الكاتب والصحافي في جريدة "النهار" راجح الخوري في مأتم رسمي وشعبي.
ترأس صلاة الجنازة في كنيسة الصعود الإلهي للروم الارثوذكس في كفرحباب متروبوليت جبل لبنان سلوان موسي، في حضور النائب نزيه نجم ممثلا الرئيس سعد الحريري، وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار، عضوي تكتل "الجمهورية القوية" النائب ملحم الرياشي ممثلا رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع والنائب غياث يزبك، الوزير السابق فريج صابونجيان، العقيد ميشال عبدو ممثلا قائد الجيش، نقيب المحررين جوزف القصيفي، رئيس الرابطة المارونية خليل كرم، رئيسة تحرير جريدة "النهار" نايلة تويني، رئيس "التيار المستقل" اللواء عصام أبو جمرة ووفد من أسرة الجريدة وفاعليات.
Advertisement
بعد الانجيل المقدس، ألقى موسي كلمة تحدث فيها عن مزايا الراحل والتزامه بوطنه من خلال نشر الكلمة، وقال: "بعد موت المسيح نقل التلاميذ إلى العالم بشرى قيامته، فمريم التي أتت إلى القبر باكية تبحث عن سيدها إلتقت به ولكنها لم تعرفه، وأراد بذلك اللقاء أن يخفف وجعها ويمسح دموعها. مريم هي التي وثقت ذلك اللقاء وحديثها مع الملائكة ونقلته إلى العالم أجمع. ونحن اليوم نستطيع أن نرى في الموت مجرد تابوت انتهت فيه حياتنا، أو ممكن أن نعتبر أن الموت هو عبور الى الآب السماوي لملاقاته".
أضاف: "إن مريم المجدلية هي الصحافية الأولى التي نقلت إلينا حدث القيامة بالإضافة إلى الإنجيلي يوحنا الذي أخبرنا أيضا عن مجد المسيح بعد قيامته، ونحن مدعوون اليوم إلى قراءة جديدة في حياتنا انطلاقا من واقع القيامة. فنحن نتمجد مع المسيح في ملكوته السماوي، وبإمكاننا أن نساهم في نقل البشرى ونشر الرسالة في حياتنا الشخصية ومهنتنا لنبشر من خلال الكلمة ونساهم كل بحسب موقعه بخلاص هذا البلد".
وتابع: "الله يعمل من خلالنا ونحن نحقق الخلاص بخدمتنا وروح المسؤولية ونشر الكلمة الطيبة، فهكذا كان أخونا راجح الذي هو راجح العقل، هو من حمل الكلمة الخيرة للبنان وتعب من أجلها وناضل ونشرها من أجلنا كلنا وليس فقط من أجله، ليبقى لبنان في قلوبنا ويترسخ فيه، ومثله نستطيع أن ننقل الحقيقة لإخوتنا من خلال خدمة الصحافة، وبذلك نحقق الملكوت في ما بيننا ونبني الوطن، ولا بد أن نحقق التغيير يوما ولو كنا نعمل ضمن خلية صغيرة بامكاننا ان نحقق الكثير مثل الرسل إن تضامنا معا".
وختم معزياً: "أخي صاحب السيادة راعي بيروت وتوابعها المطران الياس عودة وعائلة الفقيد وزوجته وأولاده وأحفاده وأسرة النهار وكل زملائه في السلطة الرابعة الصحافة، المسيح قام".
التعازي
وقد تم تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة، وتقبل التعازي أيضا يوم الاثنين في 30 أيار في صالون الكنيسة، ابتداء من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ولغاية السادسة مساء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
استعدوا.. هذا ما سيحصل في المصارف غداً
Lebanon 24
استعدوا.. هذا ما سيحصل في المصارف غداً
07:30 | 2022-05-29
29/05/2022 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رقمٌ هائل لـ"دولارات" تدخل إلى لبنان عبر التحويلات.. كم بلغ؟
Lebanon 24
رقمٌ هائل لـ"دولارات" تدخل إلى لبنان عبر التحويلات.. كم بلغ؟
12:00 | 2022-05-29
29/05/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ"أم تي في" السابقة دخلت القفص الذهبي في اليونان!
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ"أم تي في" السابقة دخلت القفص الذهبي في اليونان!
23:00 | 2022-05-28
28/05/2022 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة تسعيرة المولدات.. هكذا سيُصبح سعر "الكيلوواط"
Lebanon 24
مفاجأة تسعيرة المولدات.. هكذا سيُصبح سعر "الكيلوواط"
14:51 | 2022-05-29
29/05/2022 02:51:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بحثاً عن الدولار.. لبنانيون يقعون في فخّ خطير!
Lebanon 24
بحثاً عن الدولار.. لبنانيون يقعون في فخّ خطير!
14:00 | 2022-05-29
29/05/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:01 | 2022-05-29
مواقف مختلفة للنواب اليوم بشأن جلسة الغد
17:55 | 2022-05-29
اجتماعات لقوى التغيير لتحديد موقفها من منصب نائب الرئيس
17:47 | 2022-05-29
نيابة رئاسة المجلس دخلت في صلب المعركة الحقيقية
17:36 | 2022-05-29
اصطفافات المجلس الجديد غداً!
17:31 | 2022-05-29
طوابير الدولار اليوم
17:22 | 2022-05-29
سفير عربي لـ"السياسة": مصلحة لبنان بحكومة جديدة وانتخاب رئيس
فيديو
إعلامي يُهاجم شيرين عبد الوهاب: "الشهرة جننتك... روحي لطبيب نفسي"! (فيديو)
Lebanon 24
إعلامي يُهاجم شيرين عبد الوهاب: "الشهرة جننتك... روحي لطبيب نفسي"! (فيديو)
05:00 | 2022-05-28
30/05/2022 03:35:48
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تدخل المنافسة.. ستُطلق أول هواتفها القابل للطي وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
غوغل تدخل المنافسة.. ستُطلق أول هواتفها القابل للطي وهذه مواصفاته (فيديو)
02:00 | 2022-05-28
30/05/2022 03:35:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف "5G" جديد من "سامسونغ"... هذه مواصفاته وسعره منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف "5G" جديد من "سامسونغ"... هذه مواصفاته وسعره منافس! (فيديو)
14:00 | 2022-05-27
30/05/2022 03:35:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact