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لبنان

تيمور جنبلاط ممثلاً بشهيب رعى لقاء مصالحة في بتاتر

Lebanon 24
29-05-2022 | 11:24
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رعى رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط ممثلا بالنائب أكرم شهيب في بلدة بتاتر، لقاء مصالحة إثر إشكال وقع مع العميد المتقاعد أمين ابو مجاهد يوم الانتخابات النيابية.

حضر اللقاء وكيل داخلية الجرد جنبلاط غريزي ورئيس البلدية فادي غريزي والعميد المتقاعد امين ابو مجاهد ومخاتير البلدة ورؤساء الجمعيات والروابط العائلية وحشد من أبناء البلدة.
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وتحدث النائب شهيب، فنقل تحيات النائب جنبلاط لأهالي بتاتر وتأكيده "ضرورة تجاوز كل ما من شأنه تعكير العلاقات المتينة بين كل أبناء البلدة"، منوها بتضحيات العميد أمين ابو مجاهد طيلة مسيرته العسكرية. كما نوه بتضحيات جميع أبناء بتاتر في كل المراحل.

غريزي

وأوضح رئيس البلدية غريزي أن كلامه الذي تداولته بعض وسائل الإعلام "ورد في سياق الانتخابات وغاياتها، وقد انتفت مبرراته بانتهائها"، آسفا لاعتباره "يشكل إساءة لأي كان". وأكد "السعي كما دائما للحفاظ على وحدة بتاتر البلدة الجامعة لكل أبنائها"، وأثنى على تضحيات العميد أبو مجاهد كما تضحيات جميع أبناء البلدة.

وأبدى العميد أبو مجاهد "تعاليه عن كل ما من شأنه التأثير على وحدة بتاتر"، منوها ب "الجهود التي بذلت للحفاظ على هذه الوحدة".

كما كانت مداخلات أكدت أن بلدة بتاتر "تستمد عزتها من وحدة أبنائها، مقيمين فيها وعلى امتداد أرض الوطن والاغتراب". وأكد المتحدثون في اللقاء على "التضحيات التي مكنت بتاتر من الصمود واجتياز المحن في أقسى الظروف وأصعبها".
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