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لبنان

فيديو لمواطن يتعرض للضرب داخل مخفر جزين.. و "قوى الأمن" تكشف الحقيقة

Lebanon 24
29-05-2022 | 12:58
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نشرت صفحة "وينيه الدولة" مقطع فيديو قيل أنه يُظهر تعرض رجل سبعيني للضرب المبرح داخل مخفر جزين.
 
وبحسب الصفحة، فإن المواطن يُدعى "م.ر."، وقد تعرض للضرب على يد أبناء شقيقه "ه.ر."، ع.ر." و "ي.ر." الذين استفردوا به داخل المخفر.
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ولفتت الصفحة إلى أن الأشخاص المذكورين ضربوا عمّهم "م.ر." على مرأى عناصر المخفر.
 
وعلى الفور، جرى نقل "م.ر." إلى مستشفى جزين الحكومي بعد إصابته برضوض وخدوش مختلفة. 
 
إلى ذلك، أصدرت المديرية العامة لـ"قوى الأمن الداخلي" بياناً توضيحياً لما حصل، وجاء فيه:
 
"تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقطع فيديو بعنوان اعتداء وحشي على سبعيني داخل مخفر جزين وعناصر المخفر عاجزون عن حمايته. يهمّ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح أنه إثر حصول شجار لأسباب عائلية بين شابين وعمهما في بلدة كفرحونة وادعاء العم ضد أولاد أخيه، نظم عناصر المخفر تحقيقاً بالواقعة وبعد أن أفهم الطرفان مضمون إشارة القضاء المختص القاضية بتركهم بموجب سند إقامة، ولقاء توقيعهم على تعهد بعدم تعرض أي منهم للآخر، ولدى مغادرتهم المخفر، حصل تلاسن بينهم عند مدخل المخفر، فأقدم شقيق المدعى عليهما الذي كان متواجداً خارج المخفر بالاعتداء بالضرب على المدعي بمساعدة شقيقه، فتدخلت العناصر وعملت على فض الإشكال داخل المخفر وأعادت فتح التحقيق بالحادث وأوقف كل من المدعى عليهما وشقيقهما، وذلك بناء على إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية".
وختم بيان قوى الأمن: "نطلب من الجميع التحلي بالمصداقية والموضوعية واستقاء المعلومات الصحيحة من مصدرها". 
 
 
 
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