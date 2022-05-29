قطع طريق عام كفريا احتجاجاً على انقطاع الكهرباء

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن عدداً من أهالي بلدات البقاع الغربي وراشيا قطعوا طريق عام كفريا في البقاع الغربي، احتجاجاً على استمرار حرمانهم من الكهرباء.وتحول قطع الطريق إلى اعتصام كبير، طالب فيه المتحدثون بحصولهم على الكهرباء أسوة بباقي المناطق، مهددين بالتصعيد.