بشأن التلاعب بـ"الدولار".. هكذا علّق النائب محمد رعد

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اعتبر رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، خلال احتفال تأبيني في النادي الحسيني لبلدة عين بوسوار في إقليم التفاح، "اننا نستطيع ان ندير شؤون بلدنا وفقا لمصالحنا الوطنية، ونستطيع ان نحمي بلدنا بالسياسات الدفاعية التي نقررها نحن وليس عبر دهاليز الادارة الاميركية وتوجيهاتها واملاءاتها"، وأضاف: "اذا كان خيارنا الوطني محسوما فانتم تقارعون الصخر والمستحيل حين تطرحون شعارات لا طائل منها ولا يمكن تحقيقها. وانا ادعوكم الى مراجعة خلفيتكم السياسية، دققوا في توجهاتكم ونحن نستطيع ان نتعاون معكم من اجل تصويب خياراتكم في هذا البلد".وقال: "لقد قطعنا شوطا في مواجهة الازمة التي استهدفت شعبنا المقاوم، وعلينا ان نبذل المزيد من الجهود في المجلس النيابي وفي السياسة وفي الحكومة والادارة والعمل الاجتماعي العام وعلى المستوى البلدي، من اجل ان نستنهض اوضاعنا وتعود الى احسن مما كانت عليه في السابق".وحول الارتفاع والانخفاض في سعر صرف الدولار، قال رعد: "لا احد في علوم الاقتصاد فهم كيف ارتفع سعر الدولار وكيف انخفض، المسأله مسألة لعب باعصاب الناس ومسألة جشع عند بعض اثرياء الحرب واهمال وتربص لدى بعض المسؤولين بعضهم ببعض، فلا يكاد مسؤول يستخدم صلاحياته الا اذا تواطأ مع مسؤول اخر حرضه على ذلك وحماه وغطاه، واقول لكم وانتم تعانون ضيق العيش وازمة اقتصادية خانقة: انتهت رحلة التضييق وخاب ظن الاميركي وكل من راهن على نجاح سياساتهم في هذا البلد".وتوجه رعد الى النواب الجدد بالقول: "اذا كنتم ما زلتم تتذكرون شعاراتكم من اجل محاربة الفساد، فهذه يدنا ممدودة لكم، فتعالوا نتعاون، دلونا فقط على برنامجكم لمحاربة الفساد ونحن نمد ايدينا للجميع. ونحذر من المس بالسيادة الوطنية ومن ان تستعملوا من اجل الطعن بالمقاومة، لانها هي الحامية لكم ولهذا الوطن، والمعادلة التي ارستها، الجيش والشعب والمقاومة، هي معادلة تحقق الانتصارات والانجازات، ومن يريد ان ينال من هذه المعادلة او النيل من سلاح المقاومة لا يجب ان يغفل ان هذا السلاح سلاح مقاومة وليس سلاح ميليشيا".