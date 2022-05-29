مفاجأة تسعيرة المولدات.. هكذا سيُصبح سعر "الكيلوواط"

توقعت مصادر ناشطة في قطاع المولّدات أن "تشهدَ التسعيرة الجديدة للكيلواوط عن شهر أيار قفزة كبيرة"، مشيرة إلى أن "ذلك سيبرزُ بشكل كبير ولا يمكن ضبط التسعيرة باعتبار أن بعض أصحاب المولدات طلبوا من زبائنهم تقاضي الفواتير بالدولار الأميركي".

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وقالت المصادر لـ"لبنان24" إنّ "سعر الكيلوواط الجديد قد يبدأ من 13500 ليرة لبنانية بالحد الأدنى وقد يتخطى الـ16 ألف ليرة بسبب ارتفاع أسعار المازوت"، موضحة أن "هناك فواتير وضعت تسعيرة الكيلوواط بـ18 ألف ليرة الشهر الماضي ومن الممكن أن يصل سعره إلى 20 ألفاً للـ5 أمبير و28 ألف ليرة للـ10 أمبير".