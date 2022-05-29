"المستقبل": فوز اللائحة المدعومة منا في نقابة أطباء الشمال

أصدرت هيئة شؤون الإعلام في تيار "المستقبل" بياناً أعلنت فيه فوز اللائحة المدعومة من "المستقبل" في نقابة أطباء الشمال.



وجاء في البيان: "فازت اللائحة المدعومة من تيار المستقبل في انتخابات نقابة اطباء الشمال، التي جرت اليوم، في دورتها الأولى. ثم فاز في الدورة الثانية د. محمد صافي بمركز نقيب أطباء الشمال بدعم من تيار المستقبل".

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