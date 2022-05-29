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لبنان

بو صعب: هذا ما بحثته مع الرئيس بري

Lebanon 24
29-05-2022 | 16:13
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اعتبر النائب الياس بو صعب انه من الطبيعي لمرشح على موقع نيابة رئاسة مجلس النواب التواصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي سيكون حكما الثلاثاء رئيسا للمجلس وانا تواصلت معه واتواصل مع كلّ الكتل حتّى تلك التي لن تصوّت لي وتضحكني نظرية المؤامرة، مشيراً الى انه سيعقد غدا اجتماعاً مع النواب طوني فرنجية فريد الخازن وويليام طوق وسيتابع زياراته واتصالاته التي شملت 90 % من الكتل حتّى تلك التي لن تصوت له.
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بو صعب وفي حديث عبر الـLBCI قال: "علاقتي مع الرئيس بري لم تنقطع يوما بالرغم من الاختلافات بالسياسة والتعاطي مع بري فيه الكثير من الاحترام بالرغم من الاختلاف في وجهات النظر في الكثير من الامور، وزيارتي لبري واتصالاتي مع الجميع هي بالتنسيق مع باسيل".
وتابع: "بري حتّى لم يسألني ان كنت بالشخصي سأصوّت له.. وتحدثنا في اصلاحات متعلّقة بالمجلس النيابي وتشاركنا بالافكار ولم نتحدّث بأي شيء آخر ولم نأت على ذكر الوزارة ولا الحكومة وكلّ ما يقوله البعض عن مقايضات عار من الصحة"، مشيراً الى انه لم يحصل أي طلب لزيارة حزب الله وعندما زرت الرئيس بري أدركت أن الكتلتين  ستكونان متوافقتين.
ولفت الى ان النائب سجيع عطية تواصل مع الوزير باسيل ولكن الاخير ابلغه انه لن يتمكن من تأييده للأن للتكتل مرشح لموقع نيابة رئاسة مجلس النواب، مشدداً على ان نواب التيار الوطني الحر ملتزمون بقرار رئيس التيار عدم التصويت لبري.
 
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