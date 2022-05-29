الجيش: خروقات بحرية معادية مقابل رأس الناقورة

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أصدرت قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 29 /5 /2022 اعتبارا من الساعة 2.00 ولغاية الساعة 6.15، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على خمس مراحل، لمسافة أقصاها 481 مترا.وما بين الساعة 13.20 والساعة 14.25، أقدم زورق معاد مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة ولمسافة حوالى 407 أمتار.تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان."