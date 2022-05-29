إتصال وتدخّل

جرى إتصال عاجل بين مرجع رسمي بارز وحاكم البنك المركزي تقرّر على أثره تدخّل مصرف لبنان للجم إرتفاع الدولار وإتخاذ تدابير فورية لتخفيضه على نحو ما حصل مطلع السنة الحالية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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