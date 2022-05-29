Advertisement

لبنان

إتصال وتدخّل

Lebanon 24
29-05-2022 | 17:03
A-
A+
Doc-P-957244-637894665015691584.jpg
Doc-P-957244-637894665015691584.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جرى إتصال عاجل بين مرجع رسمي بارز وحاكم البنك المركزي تقرّر على أثره تدخّل مصرف لبنان للجم إرتفاع الدولار وإتخاذ تدابير فورية لتخفيضه على نحو ما حصل مطلع السنة الحالية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون نوه بالشراكة القائمة بين لبنان والأمم المتحدة مؤكداً الحاجة الى دعم المجتمع الدولي لمواجهة الانعكاسات السلبية على الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية والمالية
lebanon 24
30/05/2022 03:37:03 Lebanon 24 Lebanon 24
حمية: لبنان ليس عاجزا ولا فقيرا ولا مفلسا انما يعاني من ازمة مالية واقتصادية حادة بسبب السياسات المالية لمدة 30 عاما مرت
lebanon 24
30/05/2022 03:37:03 Lebanon 24 Lebanon 24
لكل من يملك الدولار في لبنان.. نصيحة مُهمة من خبير اقتصادي
lebanon 24
30/05/2022 03:37:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نريد حماية المصارف وعلى مصرف لبنان وضع المعايير المطلوبة لضمان نمو الاقتصاد
lebanon 24
30/05/2022 03:37:03 Lebanon 24 Lebanon 24

اقتصاد

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:01 | 2022-05-29
17:55 | 2022-05-29
17:47 | 2022-05-29
17:36 | 2022-05-29
17:31 | 2022-05-29
17:22 | 2022-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website