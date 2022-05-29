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لبنان

"مَونَة" شخصية

Lebanon 24
29-05-2022 | 17:07
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تدخّل رئيس الجمهورية بمونته الشخصية لمعالجة حساسيات شخصية وإقناع رئيس التيار الوطني بالقبول بترشيح النائب إلياس بو صعب لمنصب نائب رئيس مجلس النواب والتخلي عن ترشيح جورج عطاالله للمنصب نفسه، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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