تساءل وزير إقتصاد سابق عن جدوى إطلاق مجلس الأسعار في ظل العجز الحالي لأجهزة الدولة وقلة عدد المراقبين في وزارة الإقتصاد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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