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لبنان

سفير عربي لـ"السياسة": مصلحة لبنان بحكومة جديدة وانتخاب رئيس

Lebanon 24
29-05-2022 | 17:22
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أبلغ سفير عربي في بيروت "السياسة" الكويتية أن "مصلحة لبنان وشعبه الذي يئن من الجوع والعوز، أن تؤلف حكومة في أسرع وقت، لتتخذ المزيد من خطوات الإنقاذ مع الدول المانحة والبنك الدولي، إلى جانب استعداد الدول العربية للمساعدة، ومن بعدها تجري انتخابات رئاسة الجمهورية". (السياسة الكويتية)
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المصدر: السياسة الكويتية
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