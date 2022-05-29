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لبنان

نيابة رئاسة المجلس دخلت في صلب المعركة الحقيقية

Lebanon 24
29-05-2022 | 17:47
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قالت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة "اللواء" أن "نيابة رئاسة المجلس دخلت في صلب المعركة الحقيقية في ظل وجود أسماء مرشحة لها ايجابياتها وسلبياتها".
وأضافت ان "النائب الياس بو صعب سيلقى اعتراض نواب القوات والاشتراكي والتغيريين.  وكانت قد قامت  اتصالات مؤخرا   بهدف العمل على مرشح وسطي لنيابة رئاسة المجلس وهو النائب سجيع عطية ، لكن نواب  البقاع يطرحون النائب غسان سكاف انطلاقا من أن موقع نيابة رئاسة المجلس كان تشغرها شخصيات نيابية  من البقاع أمثال كميل دحروج وميشال معلولي وايلي الفرزلي وإن الخرق الوحيد الذي حصل كان مع النائب فريد مكاري من الكورة".
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وأوضحت المصادر أنه "ربما تكون المنافسة على المنخار كما يقال إلا إذا قامت تسوية في الربع الساعة الأخير". (اللواء)
المصدر: اللواء
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