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لبنان

اجتماعات لقوى التغيير لتحديد موقفها من منصب نائب الرئيس

Lebanon 24
29-05-2022 | 17:55
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علمت "اللواء" ان "مجموعة "قوى التغيير" اجتمعت مساء امس الاحد وعندها اجتماع آخر اليوم الاثنين، للبحث في الخيارات الممكنة، مع توجه لديها لعدم ترشيح احد من اعضائها لمنصب نائب الرئيس، لا سيما بوجود مرشح مستقل هو سجيع عطية، الذي يتولى الاتصالات مع الاطراف، وكذلك يقوم النائب المستقبل غسان سكاف بإتصالاته". (اللواء)
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المصدر: اللواء
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