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لبنان

ملف الترسيم إلى الواجهة مجدداً: تحذير "الحزب" جدّي فماذا بعد؟

Lebanon 24
29-05-2022 | 22:38
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كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن": التطور الجديد خارج السياق الرسمي تمثل في الزيارة التي قام بها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، والتي تقول المعلومات إن ملف ترسيم الحدود البحرية كان من ضمن المواضيع التي ادرجت على جدول اعماله. مصدر امني أكد ان الزيارة وان كان هدفها الاساسي معالجة ملف الموقوفين الاميركيين في سوريا وبينهم الصحافي الأميركي في البحرية الأميركية أوستن تايس، الذي كان سافر إلى سوريا العام 2012 واعتُقل أثناء تغطيته الحرب على سوريا، لكنها شهدت بحثاً في ملف الترسيم. وتفيد معلومات مصادر متقاطعة ان اللواء ابراهيم اثار في واشنطن الموضوع من دون ان تستبعد امكانية لقائه الوسيط الاميركي هوكشتاين. وقالت المصادر ان اللواء ابراهيم لم يبلغ رسالة رسمية لكنه عرض لوجهة نظر لبنان حيال العرض الاخير الذي حمله هوكشتاين، ليؤكد أن لبنان لن يقبل تعدي اسرائيل على حدوده وأن تباشر في استخراج النفط والغاز بينما تمنع عليه الاستفادة من خيراته واعطاءه الحق بذلك.
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وتقول مصادر متابعة للملف ان "حزب الله" لمس ان الأميركي على عجلة من أمره وهو يسعى لتأمين ضمانتين أساسيتين تتعلقان بترسيم حدوده مع لبنان. الاولى وتتعلق بسرعة الترسيم على الحدود واستخراج النفط والغاز في المنطقة والتحكم به في ضوء الازمة الاوكرانية الروسية، وان المعركة المقبلة عنوانها مَن الجهة التي ستتحكم بالثروة النفطية، اما الثانية فتتعلق بأمن إسرائيل وضمانته على الحدود.
يستعجل الاميركي الاتفاق النووي مع ايران بينما يصر الجانب الإيراني على تحصيل ضمانات بأن اي اتفاق لن يكون عرضة للالغاء، محاولاً تجنب تجربة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب الذي الغى مفاعيل الاتفاق وانقلب عليه فور فوزه بالرئاسة، وهي محاولة قد تتكرر في ظل الأجواء التي تبشر بفوز الجمهوريين هذه المرة. واذا كان الاتفاق النووي الايراني الاميركي لن يحصل بالسرعة المتوقعة في ضوء اختلاف حسابات الطرفين، فإن على لبنان وكما فعلت اسرائيل ان يسارع الى الاستفادة من ثروته في سبيل معالجة ازمته المالية، وتحت هذا العنوان بعث بجواب اولي على صيغة هوكشتاين تؤكد على مبدأين اساسيين:   - استئناف المفاوضات ببن لبنان وإسرائيل من حيث توقفت.  - رفض شروع اسرائيل بالتنقيب بينما يمنع عليه الاستفادة من ثروته.أبعد من موقف اطلاق «حزب الله» رسالة تحذيرية الى اسرائيل، في كل الحالات يحاول لبنان الرسمي اي رئيس الجمهورية، تحريك هذا الملف بسرعة قصوى لكن هل سيكون الظرف مناسباً لتحقيق تقدم مفيد؟ بالوقائع ومع حكومة تصريف الاعمال وعلى مسافة قصيرة من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، قد يكون ملائماً إرجاء بحث هذا الملف الى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية ويعود معه الملف الى عهدة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومن اليوم وحتى ذاك الوقت فالآمال ضعيفة مع العقوبات المفروضة على لبنان اقتصادياً. على صفحته كتب رئيس الوفد التقني العسكري السابق المفاوض حول الحدود البحرية الجنوبية العميد بسام ياسين: "لا أحد يعتقد أننا قادرون على استخراج النفط والغاز من البحر في القريب العاجل من دون تعديل المرسوم 6433 وتبني الخط 29 كمنطلق للتفاوض، أو بالحد الادنى تبني ما ورد في رسالة لبنان الى الامم المتحدة بتاريخ 2022/1/28 لناحية اعتبار حقل كاريش متنازعاً عليه وتحذير الشركات من العمل لصالح اسرائيل في المناطق المتنازع عليها"، وأعلن ان لبنان ممنوع من التنقيب عن النفط والغاز في بحرنا بسبب الضغوطات على هذه الشركات، والحل الوحيد لرفع هذا المنع عنا، هو الضغط على العدو ومنع شركة انرجين من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش قبل التوصل الى حل عادل، وذلك من خلال تعديل المرسوم 6433 واعتبار ان هذا الحقل متنازع عليه كما ورد في رسالة لبنان الى الامم المتحدة بتاريخ 2022/1/28. لكن لا اتفاق على مثل هذا التعديل فهل يرجأ البت بالملف الى الحكومة المقبلة ام الى ما بعد العهد الجديد؟
 
وكتب عبدالله قمح في "الاخبار": عاد الحديث عن إنعاش المفاوضات غير المباشرة برعاية الولايات المتحدة واحتمال عودة هوكشتين إلى بيروت. غير أن مصادر مطلعة على الملف أعربت عن خشيتها من أن يكون هدف هذه العودة إشغال الجانب اللبناني عما يحصل في المياه الفلسطينية المحتلة، بالتزامن مع قرب بدء الإنتاج الإسرائيلي من حقل كاريش والحديث عن مفاوضات إسرائيلية مع عدد من الدول الأوروبية لتوقيع اتفاقات توريد الغاز خلال 18 شهراً. علماً أن رئيس الجمهورية ميشال عون طلب خلال استقباله القائد الجديد للمنطقة الوسطى الأميركية مايكل كوريلا، في 20 الجاري، استئناف هوكشتين مساعيه بعد انتهاء الاستحقاق النيابي. كما قالت مصادر لـ"الأخبار" إن موضوع الترسيم كان من بين الملفات التي بحثها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في واشنطن الأسبوع الماضي، ودعوته في حديثه إلى صحيفة "ذي ناشيونال" الإماراتية، إلى أن يرد الجانب اللبناني على آخر اقتراح تقدم به هوكشتين في بيروت (منح لبنان الخط 23 معدلاً، إذ يقضم جيباً إلى الجنوب من حقل قانا، ويأخذ في طريقه مساحات شاسعة من البلوك 8).وبحسب المصادر، يأتي اقتراح إبراهيم بالرد، كمبادرة تسمح لهوكشتين أن يعود لبيروت. الضمانات الأميركية لا تحول دون الترقب على المستوى الإسرائيلي من تنفيذ تهديدات المقاومة حيال "منع الاستخراج" من حقل كاريش، خصوصاً أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تطرق إلى هذا الملف في ثلاثة من آخر خمسة خطابات، ما يشير إلى أن المقاومة تولي هذا الملف درجة عالية من الأهمية.
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