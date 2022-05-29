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لبنان
نقيبان جديدان لأطباء بيروت وطرابلس
Lebanon 24
29-05-2022
|
22:44
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كتبت "الاخبار":انسحب التحالف السياسي الذي شهدته الانتخابات النيابية على انتخابات نقابة الأطباء في بيروت أمس، فاكتسحت لائحة "نقابتي حصانتي" المدعومة من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر تمثيل المجلس بعد فوزها بخمسة عشر مقعداً، ومنصب النقيب الذي ناله الطبيب يوسف بخاش، فيما حصلت لائحة "نقابيون مستقلون للتغيير - الطبيب أولاً"، المدعومة من حزبي القوات اللبنانية والكتائب، بعد سحب الحزب التقدمي الاشتراكي ترشيحه منها، على مقعدين تبنّتهما أيضاً اللائحة الفائزة بالأكثرية. ولم تحصد لائحة "النقابة تنتفض" سوى مقعد واحد.
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الانتخابات، التي تحفظت غالبية الأحزاب عن ربطها بالتحالفات السياسية حتى اليوم الذي سبق الاقتراع، تميّزت بنسبة اقتراع منخفضة وصلت إلى 27%، لكن متابعين وصفوها بالنسبة المقبولة، في ظلّ ظروف صعبة تمرّ بها البلاد أدّت إلى هجرة أطباء، وعدم قدرة آخرين على الوصول إلى مركز الاقتراع نظراً لكلفة المواصلات المرتفعة.
أما في طرابلس، فقد غابت السياسة عن انتخاب نقيب جديد للأطباء وثلاثة أعضاء جدد إلى مجلس النقابة. وكانت المنافسة محتدمة بين المرشحين محمد صافي الذي حصل على 216 صوتاً، وفاز بمنصب النقيب، ووسيم درويش الذي حصل على 210 أصوات.
وكتبت "نداء الوطن": وسط أجواء ديمقراطية لم تخلُ من رداءة التنظيم، فاز الدكتور يوسف بخاش بمنصب نقيب للأطباء في بيروت، والدكتور محمد صافي من لائحة "النقابة للجميع" في طرابلس. رغم الأهمية الملقاة على الإنتخابات في تجديد كامل أعضاء المجلس وإنتخاب النقيب في بيروت، برز لافتاً التدني غير المسبوق في نسبة المشاركة تحديداً مع إقتراع ما يقارب 2417 طبيباً من بين 9255 استوفوا شروط المشاركة. أما في طرابلس، فقد شارك 486 طبيباً من أصل 1163 في إنتخاب 3 أعضاء جدد لعضوية المجلس خلال الجولة الأولى، قبل أن تسفر المرحلة الثانية عن فوز الدكتور محمد صافي من لائحة "النقابة للجميع" بفارق 6 أصوات (نال 216 صوتاً) على منافسه الدكتور وسيم درويش من لائحة "نقابيون للتغيير" الذي حصل على 210 أصوات.
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