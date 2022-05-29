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لبنان

مرسوم التجنيس على الطريق.. وبوادر فضيحة

Lebanon 24
29-05-2022 | 23:09
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كتبت" النهار":
 
أثارت تقارير صحافية عن الاعداد الدؤوب لاصدار مرسوم تجنيس يشمل سوريين مقتدرين مع نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، بدايات ردود فعل ينتظر أن تكبر تباعاً حيال ما يمكن ن يشكل فضيحة كبيرة، خصوصاً أن الجهات الرسمية المعنية بهذا الملف لم تنف هذا الاتجاه رسمياً، ما رسم علامات الشكوك حول موقف هذه الجهات.
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وفي هذا السياق، أعلن عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور انه بحسب معلوماته "فان ثمة حديثاً عن حوالى 3 آلاف شخص (يشملهم المرسوم) وعن مبالغ مالية هائلة لاناس لا يستوفون شروط الجنسية اللبنانية، وبهدف سياسي وأهداف طائفية".
 
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