انتشال جثة من النهر الكبير في العبودية.. إليكم التفاصيل

عمل عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني على انتشال جثة رجل سوري الجنسية من النهر الكبير في العبودية.

وقد تم نقل الجثة من قبل جهات اخرى الى مستشفى عدبل الحكومي، عقب حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.