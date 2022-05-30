Advertisement

لبنان

قصور العدل بلا "فرسان العدالة" لمدة اسبوع

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-05-2022 | 01:00
A-
A+
Doc-P-957313-637894943409222982.jpg
Doc-P-957313-637894943409222982.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

 

"الحدث البرلماني" المقرر غدا في ساحة النجمة لم يحجب الانظار ابدا عن حدث شديد الخطورة  في دلالاته المعنوية والفعلية ، وهو اعلان قضاة لبنان الاعتكاف الشامل من دون استثناءات بدءاً من اليوم  ولمدة أسبوع، مسلطين الضوء على الأزمات الاجتماعية والإنسانية التي تلاحقهم وتهدد حياتهم مع عائلاتهم، كما تهدد مصير المساعدين القضائيين وكل الشعب اللبناني.

وجاء هذا التطور القضائي الجديد ليضيء محددا على واقع تعطل التحقيقات القضائية في ملف انفجار مرفأ بيروت منذ اشهر.

وكان عدد كبير من القضاة  اجتمعوا الجمعة  في قاعة "شهداء القضاء" لدى محكمة التمييز  وخلصوا إلى إعلان حالة "اعتكاف قضائي شامل من دون استثناءات" كخطوة تحذيرية مبدئية لحث المسؤولين على "تحمل مسؤوليتهم المعنوية بحدها الأدنى"، في ظل ما وصلت إليه أحوال "الغالبية الساحقة من المواطنين، بمن فيهم القضاة والمساعدين القضائيين، من عجز عن تأمين قوتهم اليومي".

وفي المعلومات " ان النقطة التي اخرجت الاحتجاج الصامت للقضاة على واقعهم واحوال قصور العدل المزرية، هي  تبلغ  القضاة من صندوق التعاضد، الزامية تسديدهم  20 في المائة من قيمة الفاتورة الاستشفائية بالعملة الصعبة من جيوبهم".

 

 

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:04 | 2022-05-30
14:47 | 2022-05-30
14:29 | 2022-05-30
14:09 | 2022-05-30
13:43 | 2022-05-30
13:31 | 2022-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website