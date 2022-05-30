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لبنان

قرار كتائبي جديد من العلاقة مع "القوّات"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-05-2022 | 01:30
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بعد التقارب الذي حصل بين حزبي" الكتائب اللبنانية" و"القوات اللبنانية"  بإنسحاب لائحة "القوات" من انتخابات نقابة الاطباء في بيروت، لمصلحة لائحة "نقابيون مستقلون للتغيير- الطبيب أولا"، برئاسة الدكتور برنارد جرباقة المدعومة من الكتائب والقمصان البيض والقوات والمجتمع المدني، عُلم ان  قيادة حزب الكتائب اتخذت قرار بإنتخاب النائب غسان حاصباني لنيابة رئاسة مجلس النواب، اذا رشحته "القوات" .

وكانت نتائج انتخابات نقابة الاطباء في بيروت افضت الى فوز لائحة «نقابتي حصانتي» المدعومة من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر بخمسة عشر مقعداً، ومنصب النقيب الذي ناله الطبيب يوسف بخاش، فيما نالت اللائحة المدعومة كتائبيا وقوّاتيا مقعدين .

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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