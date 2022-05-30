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لبنان

الدولارات ستدخلُ إلى لبنان بـ"خطوة أساسية".. ما هي؟

Lebanon 24
30-05-2022 | 02:21
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أكد الخبير الاقتصادي نسيب غبريل أن "الحل الشامل والكامل في لبنان يبدأ بخطوة أساسية وهي التوافق سياسي والقيام بالعملية الإصلاحية من أجل تدفق رؤوس الأموال إلى البلد"، معتبراً أن "السوق الموازية غير شفافة ولا تخضع للقوانين". 
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وفي حديث عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، لفت غبريل إلى أنّ "التعميم 161 هدفه كان لجم سعر صرف الدولار "، وأضاف: "الذي حصل بالدولار بعد الانتخابات هو نتيجة الضغوطات السياسية، ومصرف لبنان لم يدّعِ بأن التعميم 161 هو الحل".
ورأى غبريل أن "الكاتبيتال كونترول كان يجب أن يُطبق في أيلول لانه ضروري كونه يشجع استخدام الليرة"، معتبراً أن "السوق الموازي لا يخضع لا للرقابة ولا للقانون".
 


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