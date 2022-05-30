Advertisement

لبنان

بالأرقام.. هذا ما أعلنه مدير "الإسكان" عن القروض والفوائد

Lebanon 24
30-05-2022 | 03:02
A-
A+
Doc-P-957352-637895019762868161.jpeg
Doc-P-957352-637895019762868161.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب إن "سقف قرض مصرف الإسكان للطاقة الشمسية هو 75 مليون ليرة مع فائدة 4.99%"، وأضاف: "قرض مصرف الاسكان موجود للسكن وليس للصناعة او الزراعة، ونحن وقعنا مذكرة تفاهم مع البنك المركزي اللبناني لحفظ الطاقة بهدف دعم منح قروض الطاقة الشمسية".
Advertisement
 
وفي حديث عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، أكمل حبيب: "نظام القرض وضع من اجل شراء او ترميم سكن في مناطق الريف لذوي الدخل المتوسط والمحدود وانا سأطبق هذا النظام لكن اذا ارادت الحكومة تغيره فلا مانع لدي".
وأكمل حبيب: "أنا لا أستطيع أن أحلّ محل الدولة، ومصرف الإسكان لا يستطيع بقروضه تغطية كل الاراضي اللبنانية. قرض الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية وافق عليه مجلس النواب ومجلس الوزراء الكويتي وهي بارقة امل وهناك اتصالات لتوقيع اتفاقية مع صناديق أوروبية".
ولفت حبيب إلى أن "القروض السكنية ستتم الكترونياً عبر الموقع الالكتروني تسهيلاً للمقترض على ان يكون الحد الادنى للدخل العائلي 6 ملايين يرة والحد الاقصى 20 مليون على ألا تتعدى مساحة المنزل الـ 120 متراً وأن يكون في المناطق النائية والقرى".
وتابع: "قرض مصرف الاسكان يستهدف اللبنانيين وغير المقيمين على ان يكون سجلهم العدلي خالياً من اي نقطة سوداء. أما قيمة القرض فهي على مدى 30 سنة وبفائدة 4.99 %، فيما تبلغ قيمة قرض الترميم 400 مليون ليرة وبفائدة 4.99%".




تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:04 | 2022-05-30
14:47 | 2022-05-30
14:29 | 2022-05-30
14:09 | 2022-05-30
13:43 | 2022-05-30
13:31 | 2022-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website