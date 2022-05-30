بالأرقام.. هذا ما أعلنه مدير "الإسكان" عن القروض والفوائد

قال المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب إن "سقف قرض مصرف الإسكان للطاقة الشمسية هو 75 مليون ليرة مع فائدة 4.99%"، وأضاف: "قرض مصرف الاسكان موجود للسكن وليس للصناعة او الزراعة، ونحن وقعنا مذكرة تفاهم مع البنك المركزي اللبناني لحفظ الطاقة بهدف دعم منح قروض الطاقة الشمسية".

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وفي حديث عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، أكمل حبيب: "نظام القرض وضع من اجل شراء او ترميم سكن في مناطق الريف لذوي الدخل المتوسط والمحدود وانا سأطبق هذا النظام لكن اذا ارادت الحكومة تغيره فلا مانع لدي".

وأكمل حبيب: "أنا لا أستطيع أن أحلّ محل الدولة، ومصرف الإسكان لا يستطيع بقروضه تغطية كل الاراضي اللبنانية. قرض الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية وافق عليه مجلس النواب ومجلس الوزراء الكويتي وهي بارقة امل وهناك اتصالات لتوقيع اتفاقية مع صناديق أوروبية".

ولفت حبيب إلى أن "القروض السكنية ستتم الكترونياً عبر الموقع الالكتروني تسهيلاً للمقترض على ان يكون الحد الادنى للدخل العائلي 6 ملايين يرة والحد الاقصى 20 مليون على ألا تتعدى مساحة المنزل الـ 120 متراً وأن يكون في المناطق النائية والقرى".

وتابع: "قرض مصرف الاسكان يستهدف اللبنانيين وغير المقيمين على ان يكون سجلهم العدلي خالياً من اي نقطة سوداء. أما قيمة القرض فهي على مدى 30 سنة وبفائدة 4.99 %، فيما تبلغ قيمة قرض الترميم 400 مليون ليرة وبفائدة 4.99%".







