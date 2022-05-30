هذا ما حصل في أحد مصارف ابي سمراء!

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعطل مولد كهرباء أحد مصارف ابي سمراء في طرابلس مع بدء العمل بتعميم مصرف لبنان الجديد .

واعتبر عدد من المواطنين انه اذا لم يتم إصلاح العطل فلن يتمكن الموظفون من الحصول على رواتبهم.