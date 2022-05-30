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لبنان

هذا ما حصل في أحد مصارف ابي سمراء!

Lebanon 24
30-05-2022 | 03:07
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعطل مولد كهرباء أحد مصارف ابي سمراء في طرابلس مع بدء العمل بتعميم مصرف لبنان الجديد .
واعتبر عدد من المواطنين انه اذا لم يتم إصلاح العطل فلن يتمكن الموظفون من الحصول على رواتبهم.
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ابي سمراء

كهرباء

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