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لبنان

قاما بعدة عمليات سرقة من داخل حقائب مسافرين... هكذا تم توقيفهما (صورة)

Lebanon 24
30-05-2022 | 03:20
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صـدر عـن المديرية العـامّة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التالي: ادعى أحد المواطنين لدى فصيلة الضّابطة الإدارية والعدلية في وحدة جهاز أمن السّفارات والإدارات والمؤسّسات العامّة ضد مجهول أقدم بتاريخ 03-5-2022، على سرقة مصاغ زوجته من داخل حقيبتها الموضوعة في الشّحن أثناء مغادرتها لبنان متّجهةً إلى تركيا عبر مطار رفيق حريري الدولي. وأن الزّوجة لم تكتشف أمر السرقة إلاّ بعد وصولها إلى الأراضي التّركية، وقد قدّر قيمة المسروقات بـ /4000/ دولار أميركي.

 

على الفور، باشرت عناصر الفصيلة المذكورة تحريّاتها، ومن خلال الاستقصاءات المكثّفة والمتابعة، تمّ الاشتباه بعامل من الجنسيّة البنغلادشية يعمل في إحدى شركات الشحن، ويدعى:

 

-    ب. م. (مواليد عام 1987)

 

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، وأنه أثناء قيامه بسرقة المصاغ من الحقيبة شاهد زميلاً له يقوم بعملية سرقة أخرى لإحدى الحقائب، وأنّ الأخير الذي يُدعى:

 

-    م. د. (مواليد عام 1988، بنغلادشي الجنسية)

 

قد أعطاه سلسلة ذهبية لعدم فضح أمره.

 

  تم إحضار الأخير، وباستماعه اعترف أنه قام بعمليات سرقة متعدّدة من داخل حقائب المسافرين، في تواريخ سابقة.

 

على أثر ذلك، توجّهت دورية من الفصيلة المذكورة بمؤازرة دورية من فصيلة المريجة في وحدة الدّرك الإقليمي إلى منزليهما، حيث ضبطت: مبالغ مالية من عملات مختلفة، ومصاغ من الذّهب والفضّة، وهاتفين خلويين، وساعة يد باهظة الثمن.

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أودعا مع المضبوطات مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشّرطة القضائية للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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