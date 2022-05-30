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لبنان

تغريدة جديدة لغادة عون.. هذا ما قالته عن القرض الحسن

Lebanon 24
30-05-2022 | 03:59
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غردت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "صباح الخير يا أحبة وللذين بيكرهوني كمان. ما عندي شي شخصي ضد احد. ومتل ما وعدتكم سأكمل الجردة امانة لضميري وقسمي. لكن الى كل من سأل عن القرض الحسن. الملف تم البت به عند مدعي عام التمييز وهو حفظه. اذا أراد فتحه مجددا انا مستعدة. لكن حتى الآن ما عندي في الملف ادلة كافية عن تبييض اموال".

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