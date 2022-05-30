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لبنان

المرتضى: بري خير من يتولى سدة رئاسة السلطة التشريعية

Lebanon 24
30-05-2022 | 04:27
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استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع، النقيب السابق للمحامين في طرابلس  بسام الداية، وتم البحث في شؤون ثقافية وعامة أهمها استحقاق يوم غد المتمثل بإنتخاب رئيس للمجلس النيابي.

 

 ووفق مكتب المرتضى الاعلامي، جرى التأكيد أن الرئيس نبيه بري" هو خير من يتولى سدة رئاسة السلطة التشريعية، لا سيما في هذه الظروف الدقيقة، لما يتمتع به من مقتضيات الميثاقية، والمراس السياسي الرفيع، والحس الوطني العالي والخبرة التشريعية الفريدة، وان أي كلام آخر هو للمزايدة والاستهلاك السياسي في ظروف لا تسمح بمثل هذا الترف".

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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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