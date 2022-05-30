نداء من بري... هذا ما طلبه من اللبنانيين

وجه الرئيس نبيه بري نداء دعا فيه اللبنانيين في كافة المناطق الى الإمتناع بشكل مطلق عن إطلاق الرصاص خلال إحياء أي فعالية إحتفالية خاصة تلك المتعلقة بإنتخاب رئاسة المجلس النيابي يوم غد.

وقال الرئيس بري في ندائه: لقد سبق وأن حوّل الرصاص الذي يطلق في الهواء الفرح الى حزن وأمعن في ايذاء الناس في أرواحهم وممتلكاتهم ، فأنتم معنيون اليوم بأن تكونوا عند حسن الظن إلى جانب أهلكم في هذا الظرف العصيب في تعزيز سلمهم الأهلي وحماية ارواحهم وممتلكاتهم... والله ولي التوفيق.