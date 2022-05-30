انخفاض في سعر ربطة الخبز... كم بلغ؟

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خفضت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر ربطة الخبز كالآتي:•ربطة الخبز من القياس الصغير وزن ٣٧٠ غراما بـ ٧٠٠٠ ليرة.•ربطة الخبز من القياس الوسط وزن ٨٧٥ غراما بـ ١٢٠٠٠ ليرة.ربطة الخبز من القياس العائلي وزن ١٠٥٥ غراما بـ ١٤٠٠٠ ليرة.إنعكس انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية انخفاضا ملحوظا في سعر الخبز، الى جانب أن انخفاض سعر المحروقات يؤثر مباشرةً في سعر انتاج الطحين وفي أكلاف انتاج ربطة الخبز والنقل.