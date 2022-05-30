Advertisement

لبنان

بعد تراجع الدولار... هل التزمت محال "السوبرماركت" بخفض الأسعار؟

Lebanon 24
30-05-2022 | 05:54
A-
A+
Doc-P-957405-637895122342296805.jpg
Doc-P-957405-637895122342296805.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 

انتشرت صباح اليوم فرق المراقبين من  مكتب مصلحة الاقتصاد في محافظة الجنوب، حيث جالت مجموعة منهم على عدد من السوبرماركت في مدينة صيدا ، وكشفت خلالها عن انخفاض في أسعار السلع والمواد الغذائية تبعاً لتراجع حركة سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية ، واقتصرت مراقبتهم على تسجيل محضر ضبط باحدى المحال نتيجة عدم تطابق بعض اسعار موادها المعروضة على الرفوف مع  تلك الموجودة على الصندوق التي شكلت نسبتها ثمناً اعلى مقارنة مع اسعار عرضها  . 
Advertisement

في حين اتجه فريق اخر من المفتشين نحو حارة صيدا ، وتاكدوا من التزام اصحاب السوبر ماركت خفض الاسعار دون مخالفات تذكر .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:04 | 2022-05-30
14:47 | 2022-05-30
14:29 | 2022-05-30
14:09 | 2022-05-30
13:43 | 2022-05-30
13:31 | 2022-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website