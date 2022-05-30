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لبنان

تعميم لجمعية المصارف عن الشيكات المصرفية بالدولار

Lebanon 24
30-05-2022 | 06:01
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أصدر الامين العام لجمعية المصارف الدكتور فادي خلف تعميما رقم 140/2022، جاء فيه: 
 
"تبعا لقرار مجلس ادارة الجمعية المنعقد بتاريخ 18 أيار 2022، توصي جمعية مصارف لبنان بقبول كل الشيكات التي لا تفوق قيمتها خمسة عشر الف دولار اميركي، والتي يودعها المستفيدون منها في حساباتهم لديها، على ان لا يطلب قبضها نقدا او تحويلها بعد التحصيل الى خارج لبنان، وان تأتلف مع طبيعة النشاط المعتاد للحساب وحركته. وتعتبر كذلك، الشيكات المسحوبة لأمر اي صاحب مهنة حرة حالي او متقاعد من صندوق تعاضد نقابته.
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يكلف الامين العام للجمعية معالجة الحالات الاستثنائية المتعلقة ببعض الحسابات الخاصة بالتنسيق مع المصرف المعني ومندوب نقابات المهن الحرة المفوض خصيصا لهذه الغاية".
المصدر: الوكالة الوطنية

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