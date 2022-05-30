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لبنان

الرئيس ميقاتي عقد سلسلة لقاءات وإجتماعات في السراي الحكومي

Lebanon 24
30-05-2022 | 05:58
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أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة لقاءات وإجتماعات في السراي الحكومي اليوم، فالتقى  المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه وعرض معه مشاريع البنك في لبنان. 
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وإستقبل الرئيس ميقاتي سفير بريطانيا في لبنان يان كولارد وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة.
وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الصحة فراس أبيض الذي قال بعد اللقاء:"أطلعت الرئيس ميقاتي على مشاركتي في اجتماعات منظمة  الصحة العالمية التي عقدت في جنيف، وأجواء  هذه الاجتماعات واهدافها والقرارات المهمة التي اتخذت على صعيد الصحة العالمية. كما اطلعت دولة الرئيس على دور لبنان في اللجان وهو تبوأ نيابة  رئاسة العديد من اللجان، اضافة الى اللقاءات الثنائية التي أجريتها.  
نواب
وإستقبل الرئيس ميقاتي كلا من النواب محمد يحيى وأكرم شهيب.
 
 
 
 
 
 
 
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