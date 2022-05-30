فيديو لفتاة عاريّة على أوتوستراد نهر الكلب... ماذا أعلنت قوى الامن؟

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، أنّه بتاريخ أمس 29-5-2022، تم التداول بفيديو يظهر فتاة تسير على اوتوستراد نهر ابراهيم وهي عارية.

من خلال المتابعة، تم توقيفها بالتاريخ ذاته من قبل دورية من فصيلة جبيل، بالاستماع إليها تبيّ ن انها تعاني من اضطرابات نفسية. Advertisement

سلمت الى ذويها بناءً على إشارة القضاء المختص.