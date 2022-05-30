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لبنان

فيديو لفتاة عاريّة على أوتوستراد نهر الكلب... ماذا أعلنت قوى الامن؟

Lebanon 24
30-05-2022 | 06:24
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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، أنّه بتاريخ أمس 29-5-2022، تم التداول بفيديو يظهر فتاة تسير على اوتوستراد نهر ابراهيم وهي عارية.
 
من خلال المتابعة، تم توقيفها بالتاريخ ذاته من قبل دورية من فصيلة جبيل، بالاستماع إليها تبيّن انها تعاني من اضطرابات نفسية.
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سلمت الى ذويها بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
 
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