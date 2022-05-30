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لبنان

انحسار الكتل الحارة في هذا الموعد.. وتحذير من الحرائق

Lebanon 24
30-05-2022 | 06:35
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع انخفاض في درجات الحرارة والتي تصبح ضمن معدلاتها.

وجاء في النشرة الاتي:
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- الحال العامة: كتل هوائية حارة نسبياً مصدرها الخليج العربي تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط تنحسر اعتباراً من الغد.

 معدل درجات الحرارة لشهر ايار على الساحل يتراوح ما بين 18و 27 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: مشمس دون تعديل يذكر في درجات الحرارة التي تفوق معدلاتها الموسمية لهذا الشهر، ويحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الثلاثاء: قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع انخفاض في درجات الحرارة والتي تصبح ضمن معدلاتها.

الأربعاء: قليل الغيوم مع انخفاض محدود في درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها جبلا وداخلا، مع تشكل ضباب محلي واحتمال تساقط رزاز على المرتفعات.

الخميس:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، وتشكل ضباب محلي على المرتفعات مع احتمال تساقط رزاز على الجبال صباحاً.

- الحرارة على الساحل من 21 الى 28 درجة، فوق الجبال من 22 الى 30 درجة، في الداخل من 16 الى 34 درجة.

- الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربيّة نهاراً، متقلبة ضعيفة ليلاً، تتراوح سرعتها بين 8و 25 كلم/س.

- الانقشاع: جيد اجمالاً.

- الرطوبة النسبية على الساحل:  

بين  45و 75%.

- حال البحر:  منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.

- الضغط الجوي: 760 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس:   5,29

- ساعة غروب الشمس:  19,42
المصدر: الوكالة الوطنية
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