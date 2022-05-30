26
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
26
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هكذا سيتم انتخاب رئيس المجلس النيابي
Lebanon 24
30-05-2022
|
07:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
يستعد مجلس النواب لأول استحقاق يخوضه بإنتخاب رئيس جديد ونائب الرئيس وأعضاء هيئة مكتب المجلس، فكيف يتم انتخاب رئيس البرلمان الجديد؟
حددت المادة 44 من الدستور آلية انتخاب رئيس مجلس النواب وفق القاعدة التالية: "في كل مرة، يجدّد المجلس انتخابه يجتمع برئاسة أكبر أعضائه سنّاً ويقوم العضوان الأصغر سناًّ بينهم بوظيفة أمين سرّ. ويعمد إلى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة ولاية المجلس كل منهما على حدة بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين. وتبنى النتيجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سناً يعد منتخبا".
Advertisement
كما تنص المادة 44 على أن الرئيس ينتخب في الدورتين الأولى والثانية بالغالبية المطلقة بينما يتم الاكتفاء في الدورة الثالثة بالغالبية النسبية، كما يشترط النص عطفاً على المادة 34 منه أن الغالبية المطلوبة في الدورتين الأولى والثانية تحتسب من أصوات المقترعين، لا من الغالبية الّتي يتألّف منها المجلس قانوناً أي من الـ128 نائباً.
وحتى الساعة، ووفقاً للمعطيات السياسية فإنّ نصاب الـ65 نائباً يبدو مؤمناً حتى الساعة، حيث يبقى تأمين النصاب وهو 65 نائباً شرطاً أساسياً في الدورات الثلاث، وإلا فتتعطل الجلسة. وتنحسب هذه الشروط ايضاً على انتخاب نائب الرئيس.
لبنان
خاص
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو لفتاة عاريّة على أوتوستراد نهر الكلب... ماذا أعلنت قوى الامن؟
Lebanon 24
فيديو لفتاة عاريّة على أوتوستراد نهر الكلب... ماذا أعلنت قوى الامن؟
06:24 | 2022-05-30
30/05/2022 06:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل انخفاضه.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل انخفاضه.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية
01:55 | 2022-05-30
30/05/2022 01:55:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار كتائبي جديد من العلاقة مع "القوّات"
Lebanon 24
قرار كتائبي جديد من العلاقة مع "القوّات"
01:30 | 2022-05-30
30/05/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة كالحوريات بالمايوه على أحد شواطئ البترون (صورة)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة كالحوريات بالمايوه على أحد شواطئ البترون (صورة)
03:00 | 2022-05-30
30/05/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جيسيكا عازار تحتفل بتخرجها من إحدى أهم الجامعات في أميركا.. شاهدوا الصور
Lebanon 24
جيسيكا عازار تحتفل بتخرجها من إحدى أهم الجامعات في أميركا.. شاهدوا الصور
02:00 | 2022-05-30
30/05/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:04 | 2022-05-30
نقابة مصانع الأدوية تنفي الإشاعات عن توقف المصانع عن العمل
14:47 | 2022-05-30
في هذه المنطقة.. سرقة كابلات التوتر العالي من قبل مجهولين
14:29 | 2022-05-30
إجتماع استثنائي لتكتل "الجمهورية القوية" بشأن جلسة الغد.. ما الذي تقرر؟
14:09 | 2022-05-30
عبر الصرّافات الآلية.. هذا ما حصل عليه المُواطنون اليوم
13:43 | 2022-05-30
من هي الشخصية التي ستدعمها "حركة أمل" لمنصب نائب رئيس مجلس النواب؟
13:31 | 2022-05-30
عن الإمتحانات الرسمية.. هذا ما أعلنه وزير التربية
فيديو
هروب عسكريين بريطانيين من القوات الروسية في أوكرانيا! (فيديو)
Lebanon 24
هروب عسكريين بريطانيين من القوات الروسية في أوكرانيا! (فيديو)
13:30 | 2022-05-30
30/05/2022 22:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم بعد سحب الحراسة الأمنية عنه... هكذا تمّ إغتيال الفنان الشاب بإطلاق النار عليه (فيديو)
Lebanon 24
يوم بعد سحب الحراسة الأمنية عنه... هكذا تمّ إغتيال الفنان الشاب بإطلاق النار عليه (فيديو)
06:00 | 2022-05-30
30/05/2022 22:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة تُثير الجدل.. هربت ليلة زفافها وداعية يهاجمها! (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة تُثير الجدل.. هربت ليلة زفافها وداعية يهاجمها! (فيديو)
05:00 | 2022-05-30
30/05/2022 22:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact