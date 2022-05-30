هكذا سيتم انتخاب رئيس المجلس النيابي

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يستعد مجلس النواب لأول استحقاق يخوضه بإنتخاب رئيس جديد ونائب الرئيس وأعضاء هيئة مكتب المجلس، فكيف يتم انتخاب رئيس البرلمان الجديد؟حددت المادة 44 من الدستور آلية انتخاب رئيس مجلس النواب وفق القاعدة التالية: "في كل مرة، يجدّد المجلس انتخابه يجتمع برئاسة أكبر أعضائه سنّاً ويقوم العضوان الأصغر سناًّ بينهم بوظيفة أمين سرّ. ويعمد إلى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة ولاية المجلس كل منهما على حدة بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين. وتبنى النتيجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سناً يعد منتخبا".كما تنص المادة 44 على أن الرئيس ينتخب في الدورتين الأولى والثانية بالغالبية المطلقة بينما يتم الاكتفاء في الدورة الثالثة بالغالبية النسبية، كما يشترط النص عطفاً على المادة 34 منه أن الغالبية المطلوبة في الدورتين الأولى والثانية تحتسب من أصوات المقترعين، لا من الغالبية الّتي يتألّف منها المجلس قانوناً أي من الـ128 نائباً.وحتى الساعة، ووفقاً للمعطيات السياسية فإنّ نصاب الـ65 نائباً يبدو مؤمناً حتى الساعة، حيث يبقى تأمين النصاب وهو 65 نائباً شرطاً أساسياً في الدورات الثلاث، وإلا فتتعطل الجلسة. وتنحسب هذه الشروط ايضاً على انتخاب نائب الرئيس.