26
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
26
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لجنة متعاقدي الأساسي: اضراب روابط التعليم الرسمي تزامنا مع جلسة انتخاب رئيس البرلمان لا يغني من جوع
Lebanon 24
30-05-2022
|
07:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي بيانا، لفتت فيه الى أنه "بعد ان دعت روابط التعليم الرسمي الى اضراب في المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية يوم الثلاثاء ٣١ ايار والاعتصام اثناء انعقاد جلسة المجلس النيابي بحجة ان هذا التحرك سيكون ضد سلبهم حقوقهم من قبل وزارة التربية. يهم اللجنة الفاعلة ان توضح ان وزير التربية والتعليم العالي موجود في وزارته لا في المجلس النيابي. والمجلس استبدل، والنواب الجدد لم يستلموا مهامهم بعد، فمن المعني بسماع صوتهم؟، كما ان هذه جلسة انتخاب رئيس للمجلس وليست جلسة تشريع قوانين، وهم اصلا تحركهم لمطالبة وزارة التربية بدفع الحقوق لا لاقرار قانون تقدموا به، فماذا ستكون مطالبهم ومِن مَن؟".
Advertisement
أضافت: "ماذا بإمكان هذه الجلسة ان تقدم للاساتذة؟ او ماذا قدمت الروابط لهذه الجلسة؟ هذه الروابط أمنت الاضراب الذي يغلق المدارس ويحرم التلاميذ يومهم التعليمي ويُخْلي الطرقات من السير ويعفي وزير التربية من مسؤولياته، وخسّرت الاساتذة المتعاقدين بدل ساعاتهم ووفرت المال على الخزينة، في حين هي تأضرب وتقبض الراتب بالتمام والكمال، وقامت باستعراضها امام الاعلام بانها نفذت التحرك لتحصيل حقوق الاساتذة".
وتابعت: "طالما شاركت الروابط بالانتخابات النيابية ولم يدفع للاساتذة بدل اتعابهم كما لم يدفع لهم بدل النقل والنصف راتب، وبتصريح وزارة التربية التي هي على وفاق مع الروابط، ان العرقلة عند وزير المال، فلم لا تتوجه الروابط للاعتصام امام وزارة التربية؟ ولم لا تجرؤ على الاعتصام امام وزارة المالية؟".
ورأت أن "اضراب القطاع التعليم الرسمي بأكمله يوم الثلاثاء تزامنا مع انعقاد جلسة لانتخاب الرئيس ونائبه وهيئة مكتبه بقرار من روابط التعليم الرسمي، هو قرار لا يسري على الاساتذة المتعاقدين الذين يرفضون الاضراب الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، كرمى لعيون الروابط، وعلى وزير التربية دفع بدل ساعاتهم عوضا عن دفع رواتب الروابط التي تتقاضى رواتبها وهي في البيوت".
وختمت: "الروابط ووزير التربية يسيرون بتنسيق لما يحفظ مصالح الاثنين معا بتقريب موعد انهاء العام الدراسي بدل استكمال المناهج للتلاميذ ودفع حقوق الاساتذة لتمكينهم من دفع ثمن المواصلات لاستكمال العام الدراسي".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو لفتاة عاريّة على أوتوستراد نهر الكلب... ماذا أعلنت قوى الامن؟
Lebanon 24
فيديو لفتاة عاريّة على أوتوستراد نهر الكلب... ماذا أعلنت قوى الامن؟
06:24 | 2022-05-30
30/05/2022 06:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل انخفاضه.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل انخفاضه.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية
01:55 | 2022-05-30
30/05/2022 01:55:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار كتائبي جديد من العلاقة مع "القوّات"
Lebanon 24
قرار كتائبي جديد من العلاقة مع "القوّات"
01:30 | 2022-05-30
30/05/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة كالحوريات بالمايوه على أحد شواطئ البترون (صورة)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة كالحوريات بالمايوه على أحد شواطئ البترون (صورة)
03:00 | 2022-05-30
30/05/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جيسيكا عازار تحتفل بتخرجها من إحدى أهم الجامعات في أميركا.. شاهدوا الصور
Lebanon 24
جيسيكا عازار تحتفل بتخرجها من إحدى أهم الجامعات في أميركا.. شاهدوا الصور
02:00 | 2022-05-30
30/05/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:04 | 2022-05-30
نقابة مصانع الأدوية تنفي الإشاعات عن توقف المصانع عن العمل
14:47 | 2022-05-30
في هذه المنطقة.. سرقة كابلات التوتر العالي من قبل مجهولين
14:29 | 2022-05-30
إجتماع استثنائي لتكتل "الجمهورية القوية" بشأن جلسة الغد.. ما الذي تقرر؟
14:09 | 2022-05-30
عبر الصرّافات الآلية.. هذا ما حصل عليه المُواطنون اليوم
13:43 | 2022-05-30
من هي الشخصية التي ستدعمها "حركة أمل" لمنصب نائب رئيس مجلس النواب؟
13:31 | 2022-05-30
عن الإمتحانات الرسمية.. هذا ما أعلنه وزير التربية
فيديو
هروب عسكريين بريطانيين من القوات الروسية في أوكرانيا! (فيديو)
Lebanon 24
هروب عسكريين بريطانيين من القوات الروسية في أوكرانيا! (فيديو)
13:30 | 2022-05-30
30/05/2022 22:26:28
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم بعد سحب الحراسة الأمنية عنه... هكذا تمّ إغتيال الفنان الشاب بإطلاق النار عليه (فيديو)
Lebanon 24
يوم بعد سحب الحراسة الأمنية عنه... هكذا تمّ إغتيال الفنان الشاب بإطلاق النار عليه (فيديو)
06:00 | 2022-05-30
30/05/2022 22:26:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة تُثير الجدل.. هربت ليلة زفافها وداعية يهاجمها! (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة تُثير الجدل.. هربت ليلة زفافها وداعية يهاجمها! (فيديو)
05:00 | 2022-05-30
30/05/2022 22:26:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact