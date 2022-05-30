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لبنان

بطريقة عجيبة وغريبة... هكذا عايد حبيبته في عيد ميلادها (صورة)

Lebanon 24
30-05-2022 | 07:43
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افادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام احد المواطنين برفع لافتة في منطقة "الضم والفرز" في طرابلس توجه من خلالها بالمعايدة الى حبيبته وأرفقها بعبارة "كي لا ننسى.. 2/6... عيد ميلاد احلى البشر"
 
 
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