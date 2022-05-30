بطريقة عجيبة وغريبة... هكذا عايد حبيبته في عيد ميلادها (صورة)

افادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام احد المواطنين برفع لافتة في منطقة "الضم والفرز" في طرابلس توجه من خلالها بالمعايدة الى حبيبته وأرفقها بعبارة "كي لا ننسى.. 2/6... عيد ميلاد احلى البشر"

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