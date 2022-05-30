الولي قدم استقالته كنائب رئيس لبلدية طرابلس مع انتهاء السنوات الست من عمر المجلس

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قدم عضو مجلس بلدية طرابلس المهندس خالد وليد الولي، استقالته من موقعه كنائب رئيس لبلدية طرابلس. وشكر زملاءه أعضاء المجلس البلدي على "الثقة التي منحتموني اياها في السنوات الست السابقة، مع تمنياتي لكم و لمجلسنا البلدي بالتوفيق في المرحلة المقبلة".وقال في كتاب استقالته كنائب رئيس للبلدية :"بعد مضي ست سنوات على انتخاب مجلسنا البلدي في مدينة طرابلس بتاريخ 29 /5/ 2016. وبعد ان اقر مجلس النواب اللبناني في جلسته التشريعية المنعقدة بتاريخ29 /3 / 2022 قانون تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى تاريخ 31 / 5 /2023، وبناء على قناعاتي فإني أتقدم اليوم إليكم باستقالتي من موقعي كنائب رئيس لبلدية طرابلس، وبالتالي تسليم الامانة التي أولاني إياها زملائي في المجلس البلدي، متمنياً على المجلس النيابي الجديد إعادة النظر بالتمديد والعمل باتجاه أجراء انتخابات بلدية في القريب العاجل".