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لبنان

موظّف سرق خزنة ربّ عمله في سد البوشرية... بالتحقيق معه هذا ما اعترف به!

Lebanon 24
30-05-2022 | 08:46
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صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة البـــلاغ التالــــي:

بتاريخ 24-5-2022، ادعى لدى فصيلة الجديدة في وحدة الدرك الإقليمي المدعو (س. ح.) صاحب أحد المحال التجارية في محلة سد البوشرية، ضدّ مجهول بجرم سرقة الخزنة الموجودة داخل مكتبه بواسطة الكسر والخلع.
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على الفور، باشرت الفصيلة بالتحقيقات. ونتيجة المتابعة الحثيثة، تمكّنت من تحديد هوية المشتبه به، ويدعى:

م. ه. (مواليد عام 2004، سوري) وهو موظف لدى المدعي.
بالتاريخ ذاته، أوقفته دورية من الفصيلة في المحلة المذكورة.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنه خبّأ المال داخل منزله الكائن في شارع الذهب-سد البوشرية، فتوجهت الدورية إلى منزله وضبطت مبلغ /5598/ دولار أميركي. كما تبيّن أنه دخل البلاد بطريقة غير شرعية.

أُعيد المبلغ إلى صاحبه، وأودع الموقوف القضاء المختص، بناءً على إشارته. 
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