الطفل ياسر غادر منذ 7 أشهر مكان إقامته في التبانة ولم يعد... هل من يعرف عنه شيئاً؟

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقود:- ياسر محمد الحمود (مواليد عام 2009، سوري)الذي غادر منذ حوالى الـ/7/ أشهر، مكان اقامته في محلة التبانة، الى جهة مجهولة، ولم يعد حتى تاريخه.لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة السويقة في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 423387-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.