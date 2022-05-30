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لبنان

18 شخصية تولت نيابة رئاسة مجلس النواب.. فمن تكون الشخصية الـ 19؟

Lebanon 24
30-05-2022 | 10:34
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نشرت الدوليّة للمعلومات مقالاً بعنوان: "18 شخصية تولت نيابة رئاسة مجلس النواب فمن تكون الشخصية الـ 19؟"، وجاء فيه: "منذ الاستقلال في العام 1943 توالى على منصب نائب رئيس مجلس النواب 17 شخصية ارثوذكسية وشخصية شيعية، اذ يعود للطائفة الارثوذكسية هذا المنصب بموجب العرف. واذا كان منصب الرئيس في الانتخابات التي سوف تجرى يوم الثلاثاء القادم محسوماً للرئيس نبيه بري والنقاش هو حول عدد الاصوات التي قد يحصل عليها فإنه من غير المحسوم حتى اليوم من يكون نائب الرئيس من بين بورصة الاسماء: ملحم خلف، سجيع عطية، الياس بو صعب، غسان حاصباني، غسان السكاف،    وميشال المر الحفيد. وبانتظار معرفة الشخصية الـ 19 التي سوف تنتخب لنيابة رئاسة مجلس النواب، من شغل هذا المنصب منذ الاستقلال في العام 1943؟ علماً أن نائب رئيس المجلس كما الرئيس قبل العام 1992 كان ينتخب لمدة سنة وليس لمدة ولاية المجلس (4 سنوات).
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جدول بأسماء نواب رئيس مجلس النواب 1943- 2022.
 
المصدر: الدولية للمعلومات
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