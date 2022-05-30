بيان لهيئة إدارة السير والاليات والمركبات... ماذا جاء فيه؟

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١- دائرة التسجيل: يجري العمل خلال يومي الثلاثاء والاربعاء حيث يتم اجراء معاملات فك الحجز لكافة الاليات والتوقيف عن السير واستكمال انجاز المعاملات للاليات التي سبق ان تم الكشف عليها بتاريخ سابق ومعالجة المعاملات المتراكمة على ان يتم ترحيل معاملات تسجيل السيارات والآليات للأسبوع المقبل وذلك لوجود شح في المستلزمات اللازمة للتنفيذ...٢- دائرة السوق: يجري العمل نهاري الثلاثاء والاربعاء على استقبال كافة معاملات تجديد رخص السوق، كما يعود العمل بتعيين الامتحانات للطلبات التي سبق ان جرى قطع ايصالات التعيين العائدة لها مع امكانية قطع ايصالات التعيين المعجل والتي ستجرى امتحاناتها نهار الخميس من الاسبوع الحالي وذلك في كافة أقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات٣- دائرة الميكانيك: تفتح ابواب الكشف الميكانيكي في مبنى المصلحة في الدكوانه لكافة الاليات وذلك نهاري الخميس والجمعة من الاسبوع الحالي على أن يصدر بيان لاحق حول عمل الاسبوع القادم تبعا لتوفر المستلزمات اللازمة.