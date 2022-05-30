Advertisement

لبنان

بيان لهيئة إدارة السير والاليات والمركبات... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
30-05-2022 | 10:30
A-
A+
Doc-P-957486-637895289876375103.jpg
Doc-P-957486-637895289876375103.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت هيئة ادارة السير والآليات والمركبات عن آلية العمل للاسبوع الحالي وفق الاتي: 
 
١- دائرة التسجيل: يجري العمل خلال يومي الثلاثاء والاربعاء حيث يتم اجراء معاملات فك الحجز لكافة الاليات  والتوقيف عن السير واستكمال انجاز المعاملات للاليات التي سبق ان تم الكشف عليها بتاريخ سابق ومعالجة المعاملات المتراكمة على ان يتم ترحيل معاملات تسجيل السيارات والآليات للأسبوع  المقبل وذلك لوجود  شح في المستلزمات اللازمة للتنفيذ... 
Advertisement

٢- دائرة السوق:  يجري العمل  نهاري الثلاثاء والاربعاء على استقبال كافة  معاملات تجديد رخص السوق، كما يعود العمل بتعيين  الامتحانات  للطلبات التي سبق ان جرى قطع ايصالات التعيين العائدة لها مع امكانية قطع ايصالات التعيين المعجل والتي ستجرى امتحاناتها نهار الخميس من الاسبوع الحالي وذلك في كافة أقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات

٣- دائرة الميكانيك: تفتح ابواب الكشف الميكانيكي في مبنى المصلحة  في الدكوانه لكافة الاليات  وذلك نهاري الخميس  والجمعة من الاسبوع الحالي على أن يصدر بيان لاحق حول عمل الاسبوع القادم تبعا لتوفر المستلزمات اللازمة.
 
 
Image
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:04 | 2022-05-30
14:47 | 2022-05-30
14:29 | 2022-05-30
14:09 | 2022-05-30
13:43 | 2022-05-30
13:31 | 2022-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website